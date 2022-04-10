Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi nasıl, ne kadar kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 09:13

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi nasıl, ne kadar kaç TL oldu?

Sigara zammı ile fiyatları listesi son dönemde binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası markalar güncel fiyatlarını duyurmuştu. Yayımlanan güncel listeyle beraber Ocak zammı sonrası bu kez ürünlerde 2 TL'lik bir artış görüldü. "10 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları ise halen gün içerisinde yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...