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Giriş Tarihi: 10.04.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 09:13

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi nasıl, ne kadar kaç TL oldu?

Sigara zammı ile fiyatları listesi son dönemde binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında gelen yeni zamlı fiyat listesi sonrası markalar güncel fiyatlarını duyurmuştu. Yayımlanan güncel listeyle beraber Ocak zammı sonrası bu kez ürünlerde 2 TL'lik bir artış görüldü. "10 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları ise halen gün içerisinde yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2022 Nisan ayı BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi ile detaylar...

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi nasıl, ne kadar kaç TL oldu?

Ocak ve Mart aylarında uygulanan ve ürünlerde toplam 6 TL'lik bir artış sağlayan zamlarla beraber güncel sigara fiyatları vatandaşların gündemine geliyor. Tütün ve tütün ürüleri kullanıcıları BAT, JTI, Philip Morris ve marka marka yeni fiyat listesini incelemeye devam ederken bu noktada ise "10 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent sigara fiyatları son durum ne oldu, ne kadar, kaç TL, sigaraya zam mı geldi?" şeklindeki çeşitli sorular yanıt arıyor. Öte yandan son dönemde ise sigaraya yeni bir zam geleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları listesi ve son durum...

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi nasıl, ne kadar kaç TL oldu?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi nasıl, ne kadar kaç TL oldu?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi nasıl, ne kadar kaç TL oldu?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA FİYATLARI SON DURUM 2022: BAT, JTI, Philip Morris yeni ve zamlı sigara fiyatları listesi nasıl, ne kadar kaç TL oldu?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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