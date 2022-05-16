Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON DURUM: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:13

SİGARA FİYATLARI SON DURUM: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Peş peşe gelen sigara fiyatları zammı ile beraber vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ilk gününden bu yana 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşandı. Bu noktada ise "Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları son durum ve detaylar...