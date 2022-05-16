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Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:13

SİGARA FİYATLARI SON DURUM: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Peş peşe gelen sigara fiyatları zammı ile beraber vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ilk gününden bu yana 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşandı. Bu noktada ise "Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları son durum ve detaylar...

SİGARA FİYATLARI SON DURUM: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zammı son dönemde gündemde yer alan konuların başında geliyor. Mayıs ayının başında yeniden zamlanan tütün ürünlerinin kullanıcıları yeniden zam geleceği iddialarıyla beraber gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bu noktada ise "Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mayıs 2022 zammı sonrası marka marka sigara fiyatları güncel liste...

SİGARA FİYATLARI SON DURUM: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

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SİGARA FİYATLARI SON DURUM: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İşte yeni fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

SİGARA FİYATLARI SON DURUM: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI SON DURUM: 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

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