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Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 07.05.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
22:25
Sigara zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre bir sigara grubuna daha zam geldi. 7 Mayıs 2024 itibarıyla sigara fiyatları güncellendi. Paket fiyatlarını merak eden kullanıcılar, yeni ödeyecekleri rakamları sorgulamak için arama motorlarına yöneldi. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları listesi yayınlandı. Peki; sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, sigaraya zam son dakika haberleri ile marka marka fiyat listesi.