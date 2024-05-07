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Haberler Yaşam Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 07.05.2024 22:17 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 22:25

Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

Sigara zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre bir sigara grubuna daha zam geldi. 7 Mayıs 2024 itibarıyla sigara fiyatları güncellendi. Paket fiyatlarını merak eden kullanıcılar, yeni ödeyecekleri rakamları sorgulamak için arama motorlarına yöneldi. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları listesi yayınlandı. Peki; sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, sigaraya zam son dakika haberleri ile marka marka fiyat listesi.

Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

Sigara zammı son dakika haberi duyuruldu. Geçtiğimiz gün bir grupta yaşanan artışın ardından diğer sigara grubuna da bu akşam zam yapıldı. Paket başına 2 ila 4 TL arasında yapılan zam sonrası kullanıcılar "Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılıyor. Peki; 7 Mayıs sigaraya zam geldi mi, hangi grupta artış yaşandı? İşte, güncel sigara fiyatları zammı 2024.

Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA!

Bir sigara grubuna daha zam geldi. 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.

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Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına zam mayıs ayıyla birlikte sürüyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılmaya başlandı. Bir sigara grubuna daha zam geldi.

Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

3 TL ZAM YAPILDI
Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.

Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Zamlı fiyatların yarından itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

SON DAKİKA