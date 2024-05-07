Sigara fiyatları zammı son dakika 7 Mayıs 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

Sigara zammı son dakika haberi duyuruldu. Geçtiğimiz gün bir grupta yaşanan artışın ardından diğer sigara grubuna da bu akşam zam yapıldı. Paket başına 2 ila 4 TL arasında yapılan zam sonrası kullanıcılar "Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada da zamlı sigara fiyat listesi paylaşılıyor. Peki; 7 Mayıs sigaraya zam geldi mi, hangi grupta artış yaşandı? İşte, güncel sigara fiyatları zammı 2024.