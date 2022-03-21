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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam! 21 Mart 2022 Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:33

SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam! 21 Mart 2022 Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Mart ayında yapılan zammın ardından sigara fiyatları güncellendi. BAT, JTI, Philip Morris marka marka fiyat listesi böylece netleşmiş oldu. Artan fiyatların ardından tütün ürünü kullanan vatandaşlar güncel listeyi merak ediyor. Bu noktada ise "21 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Markaların yeni listesine göre tüm sigaraların fiyatlarında 2 TL'lik bir artış oldu. İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları...

SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam! 21 Mart 2022 Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları son dakika gelişmelerinin ardından son dönemde gündemde yerini edinen konuların başında geliyor. Ocak sonrası Mart ayında da 2 TL zamla artış yaşayan tütün ürünleri, sadece 2022 yılının üçüncü ayına kadar toplamda 6 TL zamlandı. Öte yandan özellikle bu ürünleri kullanan vatandaşlar "21 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Mart 2022 güncel sigara fiyatları ve detaylar...

SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam! 21 Mart 2022 Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam! 21 Mart 2022 Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam! 21 Mart 2022 Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam! 21 Mart 2022 Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

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