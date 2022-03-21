Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam! 21 Mart 2022 Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 08:33

Mart ayında yapılan zammın ardından sigara fiyatları güncellendi. BAT, JTI, Philip Morris marka marka fiyat listesi böylece netleşmiş oldu. Artan fiyatların ardından tütün ürünü kullanan vatandaşlar güncel listeyi merak ediyor. Bu noktada ise "21 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Markaların yeni listesine göre tüm sigaraların fiyatlarında 2 TL'lik bir artış oldu. İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları...