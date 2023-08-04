Sigara zammı fiyat listesi kullanıcılarının gündeminde! 4 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sosyal medya geçtiğimiz gün ortaya atılan iddiayla gözünü sigara fiyatlarına çevirdi. Tütün ürünü kullanıcıları, iddialarda yer edinen 10 TL'lik bir zammın söz konusu olup olmadığını merak ederek "Bugün sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. Gözler markaların açıklayacağı yeni fiyat listesinde. Son zam en ucuz sigaranın 41 TL'den satılmasına neden olmuştu. Peki, 4 Ağustos 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları son durum ne? İşte detaylar.