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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 15:07

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?

Tütün mamulü kullanıcıları sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi gündeminde tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldiği duyurulmuştu. Philip Morris marka sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrası marka marka güncel liste ise açıklandı. Bu noktada, sigaraya zammı geldi, 16 Mart 2022 sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu sorusu ile güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya zam geldi? İşte yeni liste

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?

Sigaraya zammı geldi, 16 Mart sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren zam sonrası güncel rakamlar açıklandı. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaralarına 2 TL'lik bir zam daha yapıldı. Peki 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya zam geldi? İşte 16 Mart 2022 güncel ve yeni sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?
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