Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 16.03.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 15:07

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA GÜNCEL | Yeni sigara zammı ile 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, bir paket kaç TL oldu?

Tütün mamulü kullanıcıları sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi gündeminde tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldiği duyurulmuştu. Philip Morris marka sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrası marka marka güncel liste ise açıklandı. Bu noktada, sigaraya zammı geldi, 16 Mart 2022 sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu sorusu ile güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 16 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya zam geldi? İşte yeni liste