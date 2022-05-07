Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları

Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:03

SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına bu yıl içerisinde ilk olarak Ocak ayında sonra Mart ayında zam gelmişti. Son olarak ise Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla sigara fiyatlarına zam geldi. Sigara zammı sonrası güncel liste ile en ucuz ve en pahalı fiyat listesini öğrenmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları yeni rakamları öğrenmek istiyor. Mayıs ayında ilk olarak Philip Morris grubuna zam gelmiş olup sırasıyla JTİ ve BAT grubuna da zam yapıldı. Değişen rakamların ardından sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTİ ve Philip Morris sigara zammı ile fiyat listesi.