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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:03

SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına bu yıl içerisinde ilk olarak Ocak ayında sonra Mart ayında zam gelmişti. Son olarak ise Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla sigara fiyatlarına zam geldi. Sigara zammı sonrası güncel liste ile en ucuz ve en pahalı fiyat listesini öğrenmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları yeni rakamları öğrenmek istiyor. Mayıs ayında ilk olarak Philip Morris grubuna zam gelmiş olup sırasıyla JTİ ve BAT grubuna da zam yapıldı. Değişen rakamların ardından sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTİ ve Philip Morris sigara zammı ile fiyat listesi.

SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları

Mayıs ayının ilk haftası itibarıyla yapılan son dakika açıklamasına göre; sigara fiyatları zamlandı. Ocak ve Mart aylarında yapılan sigara zammının ardından Mayıs ayında bir kez daha fiyatlar değişti. Pek çok tütün ürünü kullanıcısı bu noktada; "En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu marka sigara fiyatları tek tek belli oldu. İşte sigara zammı güncel liste 2022 Mayıs.

SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.

İşte yeni liste…

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SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak fiyat listesi;

SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

SİGARA ZAMMI GÜNCEL MAYIS 2022: En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte zamlı sigara fiyatları

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

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