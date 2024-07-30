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Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:24

SİGARA ZAMMI GÜNDEMDE AĞUSTOS 2024 | Sigaraya zam gelecek mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak?

Sigara zammı 2024 Ağustos ayı için gündemde. Birçok sigara grubuna gelmesi beklenen zam için tütün kullanıcıları en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını araştırıyor. Güncel sigara fiyatlarında en düşüğü 61, en pahalısı 79 olan fiyat listesinin yeniden değiştirilmesi ön görülüyor. Konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken Ağustos ayında yapılacak zam miktarı da yakından takip ediliyor. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, Ağustos 2024 sigara zammı detayları…

SİGARA ZAMMI GÜNDEMDE AĞUSTOS 2024 | Sigaraya zam gelecek mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak?

Güncel sigara fiyatları mercek altında. En son Temmuz ayında bazı sigara gruplarına 6 TL'ye yakın zam uygulanmıştı. Son yapılan zammın ardından yeni bir zam haberi daha gündeme geldi. Ağustos ayında marka marka birçok sigaraya zam geleceği haberi takip ediliyor. Peki, Sigaraya zam gelecek mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak?

SİGARA ZAMMI GÜNDEMDE AĞUSTOS 2024 | Sigaraya zam gelecek mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak?

SİGARA ZAMMI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz Temmuz ayında bazı sigara gruplarına zam gelmişti. Zamlı fiyatlar, 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmuş ve son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellenmişti.

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SİGARA ZAMMI GÜNDEMDE AĞUSTOS 2024 | Sigaraya zam gelecek mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak?

Temmuz zammının ardından fiyatlar 61 TL ile 79 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 61 TL; en pahalı sigara fiyatının ise 79 TL.

SİGARA ZAMMI GÜNDEMDE AĞUSTOS 2024 | Sigaraya zam gelecek mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak?

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Bazı haber kaynakları ve sosyal medyada yer alan iddialara göre Ağustos ayında sigaraya zam gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda sigara zammının netleşmesinin ardından haberimizde yer verilecektir.

SİGARA ZAMMI GÜNDEMDE AĞUSTOS 2024 | Sigaraya zam gelecek mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerde zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

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