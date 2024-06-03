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SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-HAZİRAN: Bugün sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
07:50
Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde diğer gruplarda yaşanan fiyat artışının bu defa başka bir grupta etkili olduğu haberleri sosyal medyada konuşulmaya başladı. Tütün ürünü kullanıcıları 3 Haziran 2024 itibarıyla sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan paket rakamları üzerinde görülecek en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da merak konusu. İlgililer araştırmalara hız kazandırdı. Peki; yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, son gelişmeler...