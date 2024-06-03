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Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:50

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-HAZİRAN: Bugün sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde diğer gruplarda yaşanan fiyat artışının bu defa başka bir grupta etkili olduğu haberleri sosyal medyada konuşulmaya başladı. Tütün ürünü kullanıcıları 3 Haziran 2024 itibarıyla sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan paket rakamları üzerinde görülecek en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da merak konusu. İlgililer araştırmalara hız kazandırdı. Peki; yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, son gelişmeler...

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-HAZİRAN: Bugün sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zam haberleri ile gündemde. 3 TL ve 5 TL'lik artışların ardından gözler yeniden paket fiyatlarına döndü. Kullanıcılar sigara zammı sonrası kendi tercih ettikleri markaları kontrol ediyor. En ucuz paketin üzerinden pay biçenler fiyat etiketlerine odaklanmış durumda. Peki; 3 Haziran sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-HAZİRAN: Bugün sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Son olarak başka gruplarda yaşanan 3 TL'lik artışla konuşulan sigara fiyatları yeniden zam haberleriyle gündemde. Sosyal medyada dolaşmaya başlayan iddialar sonrası fiyat listesi sorgulanıyor.

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SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-HAZİRAN: Bugün sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sigara zammı iddiası ardından fiyat artışı yaşandığı söylenen grupta en ucuz sigara fiyatı 61 liraya yükseldi. Buna göre 3 TL artış yaşanmış oldu.

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-HAZİRAN: Bugün sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-HAZİRAN: Bugün sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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