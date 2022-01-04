Sigara zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda BAT, JTİ ve Philip Morris marka sigaralara zam gelmişti. Önceki gün gelen son dakika bilgisine göre ise, alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı. Buna göre, ÖTV'deki artış yüzde 47 oranında oldu. Bu noktada, BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları ile birlikte, Sigara zammı sonrası Kent, Winston ve Marlboro Touch fiyatları araştırması yapılıyor. Öte yandan Marlboro grubunun zamlı fiyat listesi yayınlandı. Peki, BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası Kent, Winston ve Marlboro Touch fiyatları