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Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 12:16

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda BAT, JTİ ve Philip Morris marka sigaralara zam gelmişti. Önceki gün gelen son dakika bilgisine göre ise, alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı. Buna göre, ÖTV'deki artış yüzde 47 oranında oldu. Bu noktada, BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları ile birlikte, Sigara zammı sonrası Kent, Winston ve Marlboro Touch fiyatları araştırması yapılıyor. Öte yandan Marlboro grubunun zamlı fiyat listesi yayınlandı. Peki, BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası Kent, Winston ve Marlboro Touch fiyatları

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT, JTİ ve Philip Morris marka sigaraların güncel fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Önceki gün gelen son dakika bilgisine göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sigarada ve alkolde yüzde 47 oranında arttı. Bu noktada, BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları ile birlikte, Sigara zammı sonrası Kent, Winston ve Marlboro Touch fiyatları araştırması yapılıyor. İlk zamlı fiyatlar ise Philip Morris grubuna geldi. İşte BAT, JTI, Philip Morris ve marka marka güncel sigara fiyatları

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47.4 ARTTI

Gelen son dakika bilgisine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47.4 oranında arttı. Bu durumun sigara fiyatlarına da yakın zamanda yansıması bekleniyor. Şu anki güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

Parliament: 25.50 TL

Lark: 22 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL

Muratti Blu: 22 TL

Sigara zammı son dakika: BAT, JTI, Philip Morris marka yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

PHİLİP MORRİS ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

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