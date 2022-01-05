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Giriş Tarihi: 05.01.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 07:29

Sigara zammı son dakika fiyat listesi: 5 Ocak 2022 Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi?

Yeni yılın ilk haftasında sigara zammı son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Tütün mamulü kullanıcısı Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament, Chesterfield, L&M gibi markaların güncel sigara fiyatları araştırmasını yaparken sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt arıyor. Gelen son bilgide; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Böylelikle güncel ve yeni sigara fiyatı belli oldu. Peki Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi? İşte 5 Ocak 2022 Sigara zammı fiyat listesi ve son dakika bilgiler…

Sigara zammı son dakika fiyat listesi: 5 Ocak 2022 Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi, güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Ocak ayının ilk haftasında Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından yapılan açıklamaya göre; sigara fiyatlarında son dakika değişiklikler yapıldı. Yayınlanan fiyat listesine göre en ucuz ve en pahalı sigara belli oldu. Kendi içtikleri sigaranın fiyatını öğrenmek isteyenler sorgulama yapıyor. Peki Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi? İşte 5 Ocak 2022 Sigara zammı fiyat listesi

Sigara zammı son dakika fiyat listesi: 5 Ocak 2022 Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47.4 oranında arttı. Bu durumun sigara fiyatlarına da yakın zamanda yansıması bekleniyor. Şu anki güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47.4 ARTTI

Gelen son dakika bilgisine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Sigara zammı son dakika fiyat listesi: 5 Ocak 2022 Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

Sigara zammı son dakika fiyat listesi: 5 Ocak 2022 Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi?

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL

Sigara zammı son dakika fiyat listesi: 5 Ocak 2022 Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi?

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

İşte markaların yayımladığı sigara fiyatları listesi;

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