Yeni yılın ilk haftasında sigara zammı son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Tütün mamulü kullanıcısı Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament, Chesterfield, L&M gibi markaların güncel sigara fiyatları araştırmasını yaparken sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt arıyor. Gelen son bilgide; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı. Böylelikle güncel ve yeni sigara fiyatı belli oldu. Peki Güncel sigara fiyatları ile BAT, JTI, Philip Morris sigaraya zam mı geldi? İşte 5 Ocak 2022 Sigara zammı fiyat listesi ve son dakika bilgiler…