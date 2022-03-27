Mart ayının başında gelen sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere zam önce Philip Morris grubuna gelmiş, daha sonra ise BAT, JTI ve diğer markalarda zamlı sigara fiyatları listesi yayınlamıştı. Bu noktada "27 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorusu tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte son yapılan sigara zammı ile güncel fiyat listesi 2022



SİGARA ZAMMI 2022 | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?



Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.