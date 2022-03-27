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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı!
Giriş Tarihi: 27.03.2022 23:01 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 23:01

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı!

Sigara zammı son dakika haberleri... Mart ayının başında Önce Philip Morris grubu daha sonra ise diğer marka sigaralara 2 lira zam geldi. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok sigara markası zammın ardından güncel sigara fiyatları listesi yayınladı. Yapılan zamların ardından en ucuz sigara fiyatı 23.50 TL oldu. Yeni ve güncel listeyi merak eden vatandaşlar, sigara fiyatları ne kadar, kaç tl oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı ile güncel fiyat listesi 2022

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı!

Mart ayının başında gelen sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere zam önce Philip Morris grubuna gelmiş, daha sonra ise BAT, JTI ve diğer markalarda zamlı sigara fiyatları listesi yayınlamıştı. Bu noktada "27 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorusu tütün kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte son yapılan sigara zammı ile güncel fiyat listesi 2022

SİGARA ZAMMI 2022 | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı!

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı!

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı!

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi yayınlandı!
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