Sigara zammı son dakika haberleri... Mart ayının başında Önce Philip Morris grubu daha sonra ise diğer marka sigaralara 2 lira zam geldi. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok sigara markası zammın ardından güncel sigara fiyatları listesi yayınladı. Yapılan zamların ardından en ucuz sigara fiyatı 23.50 TL oldu. Yeni ve güncel listeyi merak eden vatandaşlar, sigara fiyatları ne kadar, kaç tl oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı ile güncel fiyat listesi 2022