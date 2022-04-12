Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi anlık olarak takip ediliyor. Ocak ve Mart aylarında uygulanan sigara zammı ile birlikte sigara fiyatına toplamda 6 TL'lik bir zam yapılmıştı. Tütün ürünü kullanıcıları bu noktada; "Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt ararken marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi de bu şekilde netleşti. İşte 12 Nisan sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi!

SİGARA ZAMMI SON DURUM | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 12 NİSAN 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...