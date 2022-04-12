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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 12 Nisan Güncel sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:06

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 12 Nisan Güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatları uzun bir süredir binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ocak ve Mart ayında gelen zamların ardından sigaraya zam mı geldi, sigaraya zam geldi mi gibi pek çok sorunun yanıtı halen sorgulanmaya devam ediliyor. Son gelen sigara zammı ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da belli olmuştu. Öte yandan, BAT ve JTİ marka sigaralara 2 TL zam yapıldığı da biliniyor. Peki; yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara kaç para zam yapıldı? İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi 12 Nisan 2022!

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 12 Nisan Güncel sigara fiyatları

Sigara zammı ile güncel sigara fiyatları listesi anlık olarak takip ediliyor. Ocak ve Mart aylarında uygulanan sigara zammı ile birlikte sigara fiyatına toplamda 6 TL'lik bir zam yapılmıştı. Tütün ürünü kullanıcıları bu noktada; "Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt ararken marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi de bu şekilde netleşti. İşte 12 Nisan sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi!

SİGARA ZAMMI SON DURUM | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 12 NİSAN 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 12 Nisan Güncel sigara fiyatları

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 12 Nisan Güncel sigara fiyatları

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 12 Nisan Güncel sigara fiyatları

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 12 Nisan Güncel sigara fiyatları

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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