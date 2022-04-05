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Haberler Yaşam Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 19:59 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 19:59

Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün kullanıcısı sigara zammı takibini yaparken güncel sigara fiyatları gelişmelerini gündemine alıyor. Yapılan zam ile birlikte marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları netleşti. Bilindiği gibi Ocak ve ardından Mart zammı ile sadece 2022 yılında sigaralar 6 TL'lik yükseliş yaşamıştı. Şimdi ise yeni zam iddiaları dolaşırken Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zammı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel son fiyat listesi

Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları son dakika haberleri an be an takip ediliyor. BAT, JTI, Philip Morris gibi markalara zam geldiği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Akabinde Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok marka sigara zamlı fiyat listesi açıklanmıştı. Buna göre en ucuz sigara 23.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından pahalısından ucuzuna BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesi araştırılıyor. Peki 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel sigara zammı marka marka fiyatları

Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI 5 NİSAN 2022

Sigara firmalarından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Son yapılan zamda; BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam geldiği açıklanmıştı. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor. Marka marka en son güncellenen sigara fiyatları ise şöyle;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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