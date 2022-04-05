Haberler Yaşam Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 05.04.2022 19:59 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 19:59

Sigara zammı son durum: 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün kullanıcısı sigara zammı takibini yaparken güncel sigara fiyatları gelişmelerini gündemine alıyor. Yapılan zam ile birlikte marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları netleşti. Bilindiği gibi Ocak ve ardından Mart zammı ile sadece 2022 yılında sigaralar 6 TL'lik yükseliş yaşamıştı. Şimdi ise yeni zam iddiaları dolaşırken Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zammı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 5 Nisan 2022 sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel son fiyat listesi