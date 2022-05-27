Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 01:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 01:07

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!

Resmi gazete üzerinden yayınlanan duyuru ile beraber alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Bunun üzerinde sigara zammı ile yeni fiyatları milyonlarca vatandaşın şimdiden gündemine geldi. Karar resmi gazetedde yayınlanırken konuyla ilgili olarak "27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2022 ilk gününden bu yana 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşamıştı. Peki, Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte güncel sigara fiyatları...