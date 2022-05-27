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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 01:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 01:07

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!

Resmi gazete üzerinden yayınlanan duyuru ile beraber alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Bunun üzerinde sigara zammı ile yeni fiyatları milyonlarca vatandaşın şimdiden gündemine geldi. Karar resmi gazetedde yayınlanırken konuyla ilgili olarak "27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2022 ilk gününden bu yana 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşamıştı. Peki, Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte güncel sigara fiyatları...

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!

Resmi gazetede yayınlanan karara göre; Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Bu açıklama ardından "27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Sigara ÖTV zammı sonrası yeni fiyat listesi ise merak ediliyor. Gözler konuyla ilgili gelecek son dakika açıklamasında...

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!

SİGARAYA ÖTV ZAMMI!

SON DAKİKA HABERİ: Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu.

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SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!

İşte son yayınlanan fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ÖTV zammı!

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

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