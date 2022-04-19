Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:54

FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!

Ocak ve Mart aylarında zamlanan sigara fiyatları için son dönemde yeni zam iddiaları da gündeme geliyor. 2022 Yılı içerisinde toplamda 6 TL'lik artış yaşayan tütün ve tütün ürünleri, özellikle kullanıcılarının araştırma konusu haline geliyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigaraların fiyat listeleriyle ilgili olarak "19 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte marka marka sigara fiyatları son durum ve zam gibi merak edilen tüm gelişmeler...

FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!

Sigara fiyatları son günlerde zam beklentileriyle beraber araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Nisan ayının sonuna doğru, piyasada fiyatların yeniden artış yaşayacağı konuşurken özellikle tütün ürünü kullanıcılarının gözü bu açıklamada. Hal böyleyken ise "19 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya şimdiden başladı. İşte güncel ve zamlı fiyat listesiyle sigara zammı son dakika gelişmeleri...

FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

SON DAKİKA