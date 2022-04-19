Haberler Yaşam FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!

Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:54

FLAŞ! Sigaraya yeni zam gelecek mi, ne zaman? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu 19 Nisan marka marka sigara fiyatları son durum!

Ocak ve Mart aylarında zamlanan sigara fiyatları için son dönemde yeni zam iddiaları da gündeme geliyor. 2022 Yılı içerisinde toplamda 6 TL'lik artış yaşayan tütün ve tütün ürünleri, özellikle kullanıcılarının araştırma konusu haline geliyor. Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigaraların fiyat listeleriyle ilgili olarak "19 Nisan 2022 Sigaraya zam gelecek mi, ne zaman, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte marka marka sigara fiyatları son durum ve zam gibi merak edilen tüm gelişmeler...