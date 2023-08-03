Sigara zammı marka marka fiyat listesi gündemde! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: TÜTÜNE ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi. Zam sonrası tütünün fiyatı 55 TL oldu. Zam sadece tütün bazlı olacak ve artış paket sigara fiyatlarına yansımayacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam gelmişti. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştu.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenmişti.