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Haberler Yaşam Sigara zammı marka marka fiyat listesi gündemde! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 07:41

Sigara zammı marka marka fiyat listesi gündemde! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sosyal medyada sigaraya zam geleceği iddiaları marka marka sigara fiyatları ile ilgili araştırmalara neden oldu. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, şimdi ise bir sigara grubundaki tütüne 10 TL zam gelecek. Bu noktada ise "Bugün sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Tütün ürünü kullanıcıları fiyatlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklama arayışında. İşte Sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı ile güncel sigara fiyatları.

Sigara zammı marka marka fiyat listesi gündemde! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hatırlanacağı üzere sigaraya zam son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmış ve en ucuz fiyat 41 TL olmuştu. Sosyal medya bu kez 10 TL'lik bir zam iddiasıyla çalkalanıyor. Tütün ürünü kullanıcıları böyle bir zam durumunun söz konusu olup olmadığını merak ederek "Bugün sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 3 Ağustos 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı marka marka fiyat listesi gündemde! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: TÜTÜNE ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldi. Zam sonrası tütünün fiyatı 55 TL oldu. Zam sadece tütün bazlı olacak ve artış paket sigara fiyatlarına yansımayacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam gelmişti. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştu.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenmişti.

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Sigara zammı marka marka fiyat listesi gündemde! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'den satışta.

Sigara zammı marka marka fiyat listesi gündemde! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Sigara zammı marka marka fiyat listesi gündemde! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

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