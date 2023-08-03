Haberler Yaşam Sigara zammı fiyat listesi merak ediliyor! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:22

Sigara zammı fiyat listesi merak ediliyor! 3 Ağustos 2023 Sigaraya yeni zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sosyal medyada sigaraya zam geleceği iddiaları marka marka sigara fiyatları ile ilgili araştırmalara neden oldu. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, şimdi ise bir sigara grubundaki tütüne 10 TL zam gelecek. Bu noktada ise "Bugün sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Tütün ürünü kullanıcıları fiyatlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklama arayışında. İşte Sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı ile güncel sigara fiyatları.