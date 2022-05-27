Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri… Dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte sigara ve alkollü ürünlerde ÖTV artışı yapıldığı duyuruldu. Hal böyle olunca tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatları listesi ile birlikte hangi sigaraya ne kadar zam geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin yayımlanan haberde; Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise, sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları listesi;

SON DAKİKA - SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE (27 MAYIS 2022)

Dün gece Resmi Gazete'de alınan ÖTV kararının ardından güncel sigara fiyatları konusu tütün kullanıcılarının gündemine oturdu.

ÖTV ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Zamlı fiyatların, sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oluyor. İşte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları;