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Haberler Yaşam Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs güncel sigara fiyatları listesine ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:29

Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs güncel sigara fiyatları listesine ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?

ÖTV artışı sonrası güncel ve yeni sigara fiyatları listesi... Güncel sigara fiyatları listesi tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika haberi ile alkollü içecekler ve sigarada ÖTV artışı uygulanacağı duyuruldu. Bu gelişme ile birlikte, sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu soruları tütün kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Zamlı fiyatların BAT, JTİ, Philip Morris grubu başta olmak üzere tüm sigara markalarına yansıması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise, sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Peki, Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları listesi;

Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs güncel sigara fiyatları listesine ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri… Dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte sigara ve alkollü ürünlerde ÖTV artışı yapıldığı duyuruldu. Hal böyle olunca tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatları listesi ile birlikte hangi sigaraya ne kadar zam geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin yayımlanan haberde; Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise, sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları listesi;

SON DAKİKA - SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE (27 MAYIS 2022)

Dün gece Resmi Gazete'de alınan ÖTV kararının ardından güncel sigara fiyatları konusu tütün kullanıcılarının gündemine oturdu.

ÖTV ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Zamlı fiyatların, sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oluyor. İşte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları;

Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs güncel sigara fiyatları listesine ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. ÖTV zammının sigara fiyatlarına ne kadar yansıdığı merak ediliyor.

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Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs güncel sigara fiyatları listesine ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?

TEMMUZ-ARALIK 2022'DE ÜFE GÜNCELLEMESİ YAPILMAYACAK!

Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi olmayacak.

Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs güncel sigara fiyatları listesine ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?

SİGARAYA ZAMMI GELDİ?

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu.

Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs güncel sigara fiyatları listesine ÖTV zammı ne zaman yansıyacak?

Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam gelmişti.

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