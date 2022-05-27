ÖTV artışı sonrası güncel ve yeni sigara fiyatları listesi... Güncel sigara fiyatları listesi tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika haberi ile alkollü içecekler ve sigarada ÖTV artışı uygulanacağı duyuruldu. Bu gelişme ile birlikte, sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu soruları tütün kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Zamlı fiyatların BAT, JTİ, Philip Morris grubu başta olmak üzere tüm sigara markalarına yansıması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise, sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Peki, Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları listesi;