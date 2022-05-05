Haberler Yaşam Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:02

Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sosyal medyada sigaraya zam iddiaları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Mart ayında 2 TL'lik artış yaşayan tütün ürünlerinde yeni bir artış olduğu haberleriyle beraber "5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni ve güncel fiyat listesine göre; 2 TL fiyat artışı oldu ve zam bugün itibarıyla geçerli olacak. 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika haberine dair detaylar...