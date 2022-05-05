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Haberler Yaşam Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:02

Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sosyal medyada sigaraya zam iddiaları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz Mart ayında 2 TL'lik artış yaşayan tütün ürünlerinde yeni bir artış olduğu haberleriyle beraber "5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni ve güncel fiyat listesine göre; 2 TL fiyat artışı oldu ve zam bugün itibarıyla geçerli olacak. 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika haberine dair detaylar...

Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zammı, sosyal medyadaki iddialarla gündemdeki yerini aldı. Yayılan yeni fiyat listesine göre; toplamda 2 TL'lik fiyat artışı görülürken Tekel Bayileri Platformu başkanından herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tütün kullanıcıları "5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam iddialarının detayları...

Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddiaları sosyal medyadaki paylaşımlarla gündeme geldi. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına iddiaya göre 2 TL'lik zam yapıldı. Konuyla ilgili paylaşımlarda gündeme gelen yeni liste fiyatları şu şekilde;

Uygulanan zammın şuan için sadece PHİLİP MORRİS marka sigaya uygulandığı biliniyor.

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Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Sigaraya zam iddiaları ile yeni sigara fiyatları gündemde! 5 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

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