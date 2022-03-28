Sigaraya gelen son dakika zammı sonrası fiyatlar merak konusu oldu. Son olarak BAT, JTI, Philip Morris gibi önde gelen sigara markalarına toplu zam gelmişti. Bu noktada sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu ve sigara fiyat listesi araştırılıyor. En ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesi belli oldu. Peki Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları