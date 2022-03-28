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Haberler Yaşam Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:50

Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

Sigara tiryakicilerini yakından ilgilendiren sigara zam mı geldi sorusunun yanıtı bugünde gündeme geliyor. En son Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam geçiş olmuştu. Mart ayında da BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları zamlanmıştı. Sigara fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından güncel liste araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere en son JTI, BAT ve Phillip Morris grubuna ait sigaralara yapılan zamlar sonrası güncel fiyatlar belirlenmişti. Peki Sigaraya zammı geldi, hangi sigara ne kadar oldu? 28 Mart 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları 2022

Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

Sigaraya gelen son dakika zammı sonrası fiyatlar merak konusu oldu. Son olarak BAT, JTI, Philip Morris gibi önde gelen sigara markalarına toplu zam gelmişti. Bu noktada sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu ve sigara fiyat listesi araştırılıyor. En ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesi belli oldu. Peki Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

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Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

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