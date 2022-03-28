Sigaraya zam mı geldi? 28 Mart 2022 Güncel Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları

Sigara tiryakicilerini yakından ilgilendiren sigara zam mı geldi sorusunun yanıtı bugünde gündeme geliyor. En son Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam geçiş olmuştu. Mart ayında da BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları zamlanmıştı. Sigara fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından güncel liste araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere en son JTI, BAT ve Phillip Morris grubuna ait sigaralara yapılan zamlar sonrası güncel fiyatlar belirlenmişti. Peki Sigaraya zammı geldi, hangi sigara ne kadar oldu? 28 Mart 2022 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları 2022