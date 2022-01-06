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Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:55

Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 6 Ocak 2022 Güncel sigara fiyatları listesi belli oldu! İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

Zamlı sigara fiyatları listesi belli oldu. Geçtiğimiz 4 Ocak tarihinde gelen yeni sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları da netleşmiş oldu. "4 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 4 TL'ye varan bir artış görüldü. Tütün ürünü kullanıcıları şimdi güncel rakamları merak ediyor. İşte BAT, JTI, Philip Morris 2022 yeni zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar...

Zamlı sigara fiyatları listesi! 6 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam geldiği son dakika haberiyle açıklandı. 2022 Ocak zammı ile güncel ve yeni sigara fiyatları halen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Tütün ürünü kullanıcıları en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesini merak ediyor. Bu noktada "6 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları listesi...

Zamlı sigara fiyatları listesi! 6 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47.4 ARTTI

Gelen son dakika bilgisine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Zamlı sigara fiyatları listesi! 6 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47.4 oranında arttı. Bu durumun sigara fiyatlarına da yakın zamanda yansıması bekleniyor. Şu anki güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Zamlı sigara fiyatları listesi! 6 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Zamlı sigara fiyatları listesi! 6 Ocak 2022 sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar!

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

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