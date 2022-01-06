Zamlı sigara fiyatları listesi belli oldu. Geçtiğimiz 4 Ocak tarihinde gelen yeni sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M fiyatları da netleşmiş oldu. "4 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olurken öte yandan fiyatlarda 4 TL'ye varan bir artış görüldü. Tütün ürünü kullanıcıları şimdi güncel rakamları merak ediyor. İşte BAT, JTI, Philip Morris 2022 yeni zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar...