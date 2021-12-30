Sigaraya zam mı geldi, sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu? Zamlı ve Yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberiyle sigaraya zam geldiği güncel sigara zammı fiyatları ile duyurulmuştu. Philip Morris, JTİ ve BAT gibi önde gelen markaların açıklamalarının ardından ise tütün ürünü kullanan vatanadaşlar "Sigaraya zam mı geldi, 2022 sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu, Ocak'ta zam gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaraların fiyat listesi markaların yayınladığı güncel tablo ile belli oldu. Peki, Sigaraya zam mı geldi, 2022 sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu, Ocak'ta yeni zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyatları listesi ve tüm detaylar...