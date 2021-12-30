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Giriş Tarihi: 30.12.2021 23:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 23:57

Sigaraya zam mı geldi, sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu? Zamlı ve Yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberiyle sigaraya zam geldiği güncel sigara zammı fiyatları ile duyurulmuştu. Philip Morris, JTİ ve BAT gibi önde gelen markaların açıklamalarının ardından ise tütün ürünü kullanan vatanadaşlar "Sigaraya zam mı geldi, 2022 sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu, Ocak'ta zam gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M gibi sigaraların fiyat listesi markaların yayınladığı güncel tablo ile belli oldu. Peki, Sigaraya zam mı geldi, 2022 sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu, Ocak'ta yeni zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyatları listesi ve tüm detaylar...

Sigaraya zam mı geldi, sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu? Zamlı ve Yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika Sigara zammı haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ay başında BAT, JTİ, Philip Morris gibi fazlaca tercih edilen markalar ürünlerine zam geldiğini duyurmuştu. Tütün ürünü kullanıcıları bu kapsamda, yeni yıl öncesi "Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M Sigaraya zam mı geldi, 2022 sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu, Ocak'ta zam gelecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte sigara zammı sonrası güncel fiyat listesi ve tüm detaylar...

Sigaraya zam mı geldi, sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu? Zamlı ve Yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

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Sigaraya zam mı geldi, sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu? Zamlı ve Yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Sigaraya zam mı geldi, sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu? Zamlı ve Yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

Sigaraya zam mı geldi, sigara zammı sonrası fiyatları nasıl oldu? Zamlı ve Yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

JTİ SİGARA FİYATLARI

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