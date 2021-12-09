Sigara zammı son dakika… Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu durum nedeniyle sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılır hale geldi. Son olarak en düşük ve en pahalı sigara fiyatları belli olurken Philip Morris markasının içinde yer alan Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni ve güncel liste fiyatlarını duyurdu. Peki Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2021 BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste