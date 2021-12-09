Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka zamlı liste 2021
Giriş Tarihi: 09.12.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 07:43

Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka zamlı liste 2021

Tütün kullanan vatandaşlar sigara zammı son dakika haberleri ile ilgili açıklamaları merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerine 2 liralık zam gelmişti. Sigara zammından sonra firmaların yeni sigara fiyatları hakkında değişiklik yapması dikkatlerden kaçmazken Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zammı geldi sorusunun yanıtı netlik kazandı. Sigara zammından sonra Marlboro Touch 20 TL, Parliament 21.50 TL, Muratti 19 TL, Winston 18 TL oldu. Buna göre; Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste 2021

Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste

Sigara zammı son dakika… Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu durum nedeniyle sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılır hale geldi. Son olarak en düşük ve en pahalı sigara fiyatları belli olurken Philip Morris markasının içinde yer alan Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni ve güncel liste fiyatlarını duyurdu. Peki Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2021 BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste

Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA : 9 ARALIK SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merakla takip ediliyor. Bazı bakkal ve marketlerde Kent D Range, Parliament ve Marlboro sigaralarına da zam geldiği ifade edilirken zamlı sigara fiyatları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

SON DAKİKA