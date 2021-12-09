Tütün kullanan vatandaşlar sigara zammı son dakika haberleri ile ilgili açıklamaları merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerine 2 liralık zam gelmişti. Sigara zammından sonra firmaların yeni sigara fiyatları hakkında değişiklik yapması dikkatlerden kaçmazken Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zammı geldi sorusunun yanıtı netlik kazandı. Sigara zammından sonra Marlboro Touch 20 TL, Parliament 21.50 TL, Muratti 19 TL, Winston 18 TL oldu. Buna göre; Sigaraya zammı geldi? 9 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte BAT, JTI, Philip Morris zamlı liste 2021