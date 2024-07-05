SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

Zamlı sigara fiyatları son dakika araştırılıyor. ÖTV zammı ile birlikte birçok sigara markasının fiyatlarında değişiklik yaşandı. En ucuz sigara 61 TL iken gelen son zammın ardından 66 TL'ye yükseldi. Bir grup 4 TL'lik bir artış yaşanırken, diğer bir sigara grubu ise 6 TL'lik bir zam uyguladı. Peki, Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz en pahalı sigara kaç TL?