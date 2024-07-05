Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:44

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

Sigara zammı son dakika gündemde. Geçtiğimiz günlerde bir gruba gelen sigara zammından sonra, bugün başka bir sigara grubuna daha zam geldi. B u noktada tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatlarına odaklandı. "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yanıt arıyor. En düşük sigara fiyatı son olarak 61 TL'idi. Peki, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, en ucuz en pahalı sigara kaç TL? İşte, güncel sigara fiyatları!

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

Zamlı sigara fiyatları son dakika araştırılıyor. ÖTV zammı ile birlikte birçok sigara markasının fiyatlarında değişiklik yaşandı. En ucuz sigara 61 TL iken gelen son zammın ardından 66 TL'ye yükseldi. Bir grup 4 TL'lik bir artış yaşanırken, diğer bir sigara grubu ise 6 TL'lik bir zam uyguladı. Peki, Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz en pahalı sigara kaç TL?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA

Türkiye'de milyonlarca insanın yakından takip ettiği sigara fiyatları, son dönemde art arda gelen zamlarla gündemden düşmüyor. Son olarak kısa bir süre önce 3 TL ve 5 TL'lik iki ayrı zamla cep yakan sigaraya, bu kez de ÖTV zammı yoluyla yeni bir artış daha yaşandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

Son yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 61 TL'ye yükselmişti. Ancak beklenen ÖTV zammının gelmesi halinde, sigara fiyatlarında 6 TL'lik bir artış yaşandı.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

Zam gelen grupta en yüksek fiyatlı sigara 80 TL iken en aynı grubun en ucuz sigarası 67 TL olmuştu.

Şimdi ise başka bir sigara grubuna daha zam geldi.

İşte, güncel fiyatlar;

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

1 SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

Söz konusu sigara grubunun sigaralarına 5 temmuz 2024 tarihinde 4 TL zam geldiği açıklandı.

Zam gelen grupta en yüksek fiyatlı sigara 73 TL iken, aynı grubun en ucuz sigarası 66 TL oldu.

SON DAKİKA