Haberler
Yaşam
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:44
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 1 gruba daha zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?
Sigara zammı son dakika gündemde. Geçtiğimiz günlerde bir gruba gelen sigara zammından sonra, bugün başka bir sigara grubuna daha zam geldi. B u noktada tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatlarına odaklandı. "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu yanıt arıyor. En düşük sigara fiyatı son olarak 61 TL'idi. Peki, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, en ucuz en pahalı sigara kaç TL? İşte, güncel sigara fiyatları!