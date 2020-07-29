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Siirt ve Sinop ! Siirt ve Sinop 2020 kılınacak?

İslam alemi için son derece önemli olan mübarek Kurban bayramına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Hem arife günü hem de bayram sabahı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Siirt ve belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aktarılan bilgiye göre Sinop ve Siirt Kurban Bayramı namazı saatleri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 15:46
Siirt ve Sinop bayram namazı saatleri! Siirt ve Sinop 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bu sene hayatımızdaki çoğu alışkanlığımız değişti. Ramazan ayının sonundaki bayram namazına hem sokağa çıkma yasağı hem de camilerin kapalı olması nedeniyle katılamadık. Bayram namazı geçen bayram kılınamadı bu bayram ise camiler açık olacak, herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması da yok. Siirt ve Sinop burada! Sinop ve Siirt şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızın merakla beklediği 'bayram namazı saat kaçta' sorusunun cevabı özel olarak hazırladığımız içeriğimizde...

Siirt ve Sinop bayram namazı saatleri! Siirt ve Sinop 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

DİYANET AÇIKLADI: SİİRT VE SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! SİNOP VE SİİRT'TE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Siirt'te bayram namazı 05.47'de kılınacak. Sinop şehrimizde ise 06.06'de bayram namazı kılınıyor. Bayram namazı esnasında ezan okunmuyor bu nedenle bayram namazı saatlerinde camide olmak önemlidir.

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Siirt ve Sinop bayram namazı saatleri! Siirt ve Sinop 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

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