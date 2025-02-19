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Haberler Yaşam Siirt'te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt'te kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:46 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:47

Siirt'te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt'te kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitimde aksamalara yol açmaya devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının artarak süreceğini bildirirken, Siirt'te buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Öğrenciler ve veliler ise 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi duyuruyu merakla bekliyor. Peki, Siirt'te yarın okullar tatil mi?

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt’te kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Kar yağışı artarak devam ederken ülkemizin birçok bölgesi olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. 81 ilde sıcaklıkların düşmesine neden olan Altay kar fırtınası Siirt'te de termometrelerde eksi derecelerin görülmesine yol açtı. hava koşulları nedeniyle gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, yarın Siirt'te okullar tatil mi?

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt’te kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

SİİRT'TE EĞİTİME KAR ENGELİ!

SİİRT Valisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.

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Siirt’te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt’te kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

SİİRT HAVA DURUMU

Siirt'in bazı ilçelerinde 20 Şubat 2025 Perşembe günü kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Özellikle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Baykan ilçesinde 20 Şubat Perşembe günü hafif yağmur beklenirken, en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık -3°C olarak tahmin edilmektedir. Eruh ilçesinde ise kar yağışı geçişleri öngörülmekte olup, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık -2°C olacaktır. Şirvan ilçesinde de benzer şekilde, en yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık 1°C olarak tahmin edilmektedir.

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt’te kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt’te kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...
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