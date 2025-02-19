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Siirt'te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt'te kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
18:47
Siirt'te yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Siirt'te kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitimde aksamalara yol açmaya devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının artarak süreceğini bildirirken, Siirt'te buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Öğrenciler ve veliler ise 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi duyuruyu merakla bekliyor. Peki, Siirt'te yarın okullar tatil mi?