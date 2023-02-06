Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 Şubat Salı Siirt'te okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şubat ayı ile beraber yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Artan kar yağışı nedeniyle Siirt'in bazı köylerinde eğitime bir gün ara verilmişti. Bugün ise gerek yoğun kar yağışı gerekse de Kahramanmaraş depremi sonrası "7 Şubat Salı Siirt'te okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Siirt Valiliği konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Siirt Valiliği tatil açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…