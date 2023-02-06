Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Siirt'te yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde okullar tatil edildi. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Siirt'te okul var mı yok mu sorusuna yanıt ararken Siirt Valiliği tarafından resmi açıklama geldi. Peki, 7 Şubat Salı Siirt'te okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, detaylar…