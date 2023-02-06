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Haberler Yaşam Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:46

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Siirt'te yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde okullar tatil edildi. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Siirt'te okul var mı yok mu sorusuna yanıt ararken Siirt Valiliği tarafından resmi açıklama geldi. Peki, 7 Şubat Salı Siirt'te okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, detaylar…

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 Şubat Salı Siirt'te okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şubat ayı ile beraber yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Artan kar yağışı nedeniyle Siirt'in bazı köylerinde eğitime bir gün ara verilmişti. Bugün ise gerek yoğun kar yağışı gerekse de Kahramanmaraş depremi sonrası "7 Şubat Salı Siirt'te okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Siirt Valiliği konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Siirt Valiliği tatil açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

6-10 ŞUBAT 2023 SİİRT HAVA DURUMU

6 Şubat 2023 Pazartesi: Karla karışık yağmurlu 6°

7 Şubat 2023 Salı: Yoğun kar yağışlı 3°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Karlı 2°

9 Şubat 2023 Perşembe: Hafif kar yağışlı 2°

10 Şubat 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu 3°

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Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNDE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLMİŞTİ!

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Siirt'in Şirvan ilçesinde Kaymakamlık açıklama yaparak köy okullarının 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti sebebiyle, ilçe merkezi harici tüm köy okullarımızda eğitime 2 gün ara verilmiştir" denilmişti.

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 ŞUBAT SALI SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt Valiliği, sosyal medya hesabından yaptıpı açıklamada il genelinde okulların 7-8 Şubat 2023 tarihleri için tatil edildiğini duyurdu.

Siirt’te yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Siirt’te okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:

''Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ilimizde de şiddetli hissedilmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde iki (2) gün süreyle 7-8 Şubat 2023 tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Aynı günlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaktır.

Ayrıca Halk Eğitim Müdürülüğü bünyesinde devam eden kurslara da iki gün süreyle ara verilmiştir.''

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