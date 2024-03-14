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Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki'nin cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
16:52
Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki'nin cezası belli oldu!
İzmir'de Ömer Faruk Baki, Şila isimli pitbull cinsi köpeği kulübesini ateşe verdi. 2.5 yaşındaki köpeği canice öldüren Baki 'iyi hal' indirimi ile 72 gün tutuklu kaldıktan sonra salıverildi. Ancak kararın istinafa taşınması sonucu bir kez daha hakim karşısına çıkan Baki, tutuklanarak cezaevine gönderildi.