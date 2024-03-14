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Haberler Yaşam Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki'nin cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:52

Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki'nin cezası belli oldu!

İzmir'de Ömer Faruk Baki, Şila isimli pitbull cinsi köpeği kulübesini ateşe verdi. 2.5 yaşındaki köpeği canice öldüren Baki 'iyi hal' indirimi ile 72 gün tutuklu kaldıktan sonra salıverildi. Ancak kararın istinafa taşınması sonucu bir kez daha hakim karşısına çıkan Baki, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki’nin cezası belli oldu!

Olay, 11 Ekim 2022'de, Turabiye Mahallesi Necat Hepkon Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pınar'ın sahibi olduğu pitbull cinsi 'Şila' isimli köpek, eve 10 metre mesafedeki demir kafes içindeki ahşap kulübesinde, yanıcı madde dökülerek yakıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamayan köpek yanarak öldü. Kulübe alev alev yanarken, bazı kişiler tarafından görüntülendi. Polisin yaptığı çalışmada, yangını çıkaranın Ömer Faruk Baki olduğu tespit edildi. 13 Ekim'de gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları reddeden Baki, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki’nin cezası belli oldu!

CEZASININ 1 KAT ARTILMASI İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Ömer Faruk Baki hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Baki'nin, Furkan Pınar'a ait köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde kulübesini de yakarak hasar verip, kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Baki'nin 'başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Baki'nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi. Baki'nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki’nin cezası belli oldu!

'İYİ HAL' İNDİRİMİ VE TAHLİYE

Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 19 Ocak 2023'te görülen davada; Baki'ye, 2 yıl hapis cezası verildi. Ardından mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi halini gözeterek cezayı 1 yıl 8 ay hapse indirdi. 72 gün cezaevinde kalan tutuklu sanık tahliye edildi.

Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki’nin cezası belli oldu!

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve Şila'nın sahibi, davaya müdahil olan Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Bursa, Antalya ve İzmir baroları ve Hayvanlara Adalet Derneği ile sanık avukatları ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinafa başvurdu.

Şila isimli köpeği yakarak öldürdü! Katil Ömer Faruk Baki’nin cezası belli oldu!

Savcının istinaf gerekçesinde sanığın, sokakta yaşayan arkadaşı M.E.'ye ait eşyaları yakması sebebi ile 'mala zarar verme' suçunu işlediği, kulübede yangın oluşabileceğini öngörmesine rağmen yangını çıkardığı, Şila'nın ölümünde olası kastının bulunduğu ve bu sebeple üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği belirtildi.

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