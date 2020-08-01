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'ye tatilci akını; Kilometrelerce kuyruk oluştu

tatili devam ederken çok sayıda İstanbullu, 'ye akın etti. Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken jandarma ve polis ekipleri havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 01.08.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 14:19
Şile'ye tatilci akını; Kilometrelerce kuyruk oluştu

tatilini 'de geçirmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Sabah saatlerinde Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Şile'ye tatilci akını; Kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolunda denetim gerçekleştirdi. Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

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Şile'ye tatilci akını; Kilometrelerce kuyruk oluştu

Jandarma helikopteri ayrıca sahil şeridinde de denetim yaptı. 'ye giden vatandaşların sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edilirken, trafik ekipleri sürücülerin belge kontrollerini gerçekleştirdi.

Şile'ye tatilci akını; Kilometrelerce kuyruk oluştu

dolayısıyla jandarma ekipleri vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram etti. otoyolunda yapılan denetim ve trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Şile'ye tatilci akını; Kilometrelerce kuyruk oluştu

"YOL ÇOK KALABALIK KEŞKE DÜN GELSEYDİK"

Ailesiyle birlikte günü birlik 'ye giden Hulusi Hararcı, "Şile'ye gidiyoruz. Akşam geç saate kadar orada olacağız. Biz ikinci gün kimse olmaz diye geldik. Yol çok kalabalık. Keşke dün gelseydik. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum. Biz gittiğimiz yerde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Biz kamp yapacağız. Çocuklarımız da var. Onların da bizim de sağlığımız önemli. Herkesi de uyarıyorum. Sosyal mesafeye dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Şile'ye tatilci akını; Kilometrelerce kuyruk oluştu
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Şile'ye tatilci akını; Kilometrelerce kuyruk oluştu
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