Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C Zamlı emekli maaşı hesaplama robotu 2022!

Zam oranının geçtiğimiz Pazartesi günü belli olmasının ardından binlerce kişi "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu yanıt aramaya başladı. Emeklilerde maaş hesaplaması yaparken sigorta başlangıç tarihi, toplam çalışılan süre, prim gün sayısı gibi birçok kriter göz önüne alınıyor. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların maaşları diğerlerine göre daha yüksek oluyor. 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu bu noktada merak konusu haline geldi. Peki, Yeni yılda ne kadar emekli maaşı alırım? İşte tüm detaylar…