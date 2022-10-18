Haberler Yaşam KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, açıklama geldi mi? Şimdi gözler 2022 KYK burs başvurularında!

Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 08:00

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, açıklama geldi mi? Şimdi gözler 2022 KYK burs başvurularında!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen KYK bursları için başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Son olarak DGS yerleştirmelerinin de tamamlanmasıyla tüm öğrenciler yerleştirilmiş oldu. Hal böyle olunca ise burslar için başvuruların kısa zamanda başlaması bekleniyor. Bu noktada en çok araştırılan konuların başında "2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, açıklama geldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve tüm detaylar.