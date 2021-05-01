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Haberler Yaşam Simge Sağın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzel sanatçı Simge Sağın bu akşam İbo Show'a konuk oluyor!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 14:50

kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzel sanatçı Simge Sağın bu akşam 'a konuk oluyor!

Bu akşam konukları arasında yerini alan yaşı ve hayatı gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Ünlü şarkıcı 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi. İbo Show izleyenleri ünlü sanatçıya dair "Simge Sağın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Simge Sağın yaşı ve hayatına dair merak edilenler…

Simge Sağın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzel sanatçı Simge Sağın bu akşam İbo Show'a konuk oluyor!

bu akşam Star Tv ekranlarının sevilen programı 'a konuk oluyor. Güzel sanatçı program izleyenlerini ekran başına kilitlerken sesiyle adeta kulakların pasını silecek. Türk pop müziğinin dönemin sevilen sanatçıları arasında yer alan isimle ilgili olarak "Simge Sağın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. 1981 yılında İstanbul'da doğan Simge Sağın, eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

Simge Sağın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzel sanatçı Simge Sağın bu akşam İbo Show'a konuk oluyor!

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

(d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcı. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı.

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Simge Sağın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzel sanatçı Simge Sağın bu akşam İbo Show'a konuk oluyor!

İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Simge Sağın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzel sanatçı Simge Sağın bu akşam İbo Show'a konuk oluyor!

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.

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