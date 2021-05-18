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Giriş Tarihi: 17.05.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 06:55

ve nasıl yapılacak? 2021 ortaokul ve liselerde , iptal mi? sınav açıklaması

17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri aralığında kademeli normalleşme sürecine girildi. Bu kapsamda, pek çok merak edilen konu ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Bu sorgulamalar arasında " yapılacak?", "?", "?" gibi pek çok önemli soru yer alıyor. Merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde tarafından açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamaya göre; belirtilen sınıflardaki öğrencilerin sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı bulunduğu, istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği gibi pek çok bilgi yer aldı. Bu kapsamda; , nasıl olacak? ile ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi? MEB açıklaması ile sınavlar iptal mi, ertelendi mi sorularının yanıtları!

Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi? MEB sınav açıklaması

Kademeli normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte ertelenen sınavların son durumu hakkında milyonlarca öğrenci araştırma yapıyor. Bu kapsamda; , , gibi pek çok sorunun yanıtı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda belli oldu. Yapılan açıklamalara göre; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak, açıklamada belirtilen sınıflar için öğrencilere sınavlara girip girmeme hakkında tercih hakkı verilecek gibi pek çok bilgi yer aldı. Bu kapsamda, , nasıl olacak? ile ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi?

Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi? MEB sınav açıklaması

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre,

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

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Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi? MEB sınav açıklaması

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecektir.

7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacaktır.

8- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecektir.

Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi? MEB sınav açıklaması

9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.

11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacaktır.

Sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi? MEB sınav açıklaması

SINAVLAR İPTAL Mİ OLACAK?

İkinci dönem için sınavlarda düzenleme yapan 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirildi. Dolayısı ile lise sınavları iptal edilmedi.

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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