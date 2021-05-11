Tam kapanma süreci sonrası gelişmeler merak edilirken bunlar arasında en önemlileri "Sınavlar ne zaman yapılacak?", "Sınavlar iptal mi olacak?" gibi soruların yanıtları oluyor. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecine devam ederken sınavların akıbeti hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu ve eğitim öğretim takvimine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda; sınavlar iptal mi olacak? 2021 Bu yıl ortaokul ve liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? İşte Bakan Ziya Selçuk'un son açıklamaları!