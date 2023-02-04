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Haberler Yaşam Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…
Giriş Tarihi: 04.02.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 09:49

Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…

Zonguldak'ta yaşayan 48 yaşındaki Murat Terzi, çalışmaya gittiği Antalya'da Afrika sineğinin ısırması sonucu yüzü tanınmayacak hale geldi. Layşmanyaz hastalığına yakalandığı belirlenen Murat Terzi'nin yüzündeki yaralar 6 aylık tedavinin ardından geçti, cildinde izler kaldı. Hastalık nedeniyle çalışamadığını ifade eden Terzi, "Sağlık iyi ama çalışma hayatım bitti. Çünkü gücüm yok. Bağışıklık sistemimle ilgili kontrollere gidiyorum, istenen seviyelere gelmiş ama gücüm yok. Vücudum güç üretemiyor" diye konuştu.

DHA
Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…

Antalya'ya turizm firmasında şoför olarak çalışmak için giden Murat Terzi'yi, 7 ay önce Afrika sineği ısırdı. Sinek ısırığından 1 ay sonra Terzi'de, halsizlik, yürüme güçlüğü, idrar tutamama gibi şikayetler görülmeye başlandı. Cildinin çeşitli noktalarında yaralar oluşan Murat Terzi'ye testler uygulansa da teşhis konulamadı.

Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…

2 ay sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran Terzi, yatarak 2 ay süreyle tedavi gördü. Layşmanyaz teşhisi konulan Terzi'nin vücudundaki yaralar iyileşse de yüzünde ve kollarında izler kaldı.

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Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…

"YÜZÜMDEKİ YARALAR 1 AY SONRA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Çalışmak için Antalya'ya gittiğini söyleyen Murat Terzi, "Beni Antalya'da Afrika sivrisineği ısırdı. Bu bir ay sonra meydana çıkmaya başladı. Halsizlik yürüyeme, idrar tutamama gibi belirtiler oldu. En çok da yüzümdeki yaralardan dolayı hastanelere gittim. İstanbul Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon biriminde 2 ay yattım.

Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…

Burada layşmanyaz teşhisi konuldu. Kaşığı ağzıma götürüp yemek yiyemiyordum. Üstümü değiştiremiyordum. 2 ay tedavi gördüm. Hala daha 1 yıllık raporum var. 1 yıl boyunca tedavi göreceğim. Bulaşıcı bir hastalık değil ama vücutta çok büyük bir enfeksiyon yapıyor. Yüzümdeki yaralar 1 ay sonra çıkmaya başladı. İyice dağıldı, sol tarafımda iyice hasar vardı" dedi.

Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…

"VÜCUDUM GÜÇ ÜRETEMİYOR"

Hastalık nedeniyle çalışamadığını ifade eden Terzi, "Sağlık iyi ama çalışma hayatım bitti. Çünkü gücüm yok. Bağışıklık sistemimle ilgili kontrollere gidiyorum, istenen seviyelere gelmiş ama gücüm yok. Vücudum güç üretemiyor" diye konuştu.

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