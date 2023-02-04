Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…

"YÜZÜMDEKİ YARALAR 1 AY SONRA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Çalışmak için Antalya'ya gittiğini söyleyen Murat Terzi, "Beni Antalya'da Afrika sivrisineği ısırdı. Bu bir ay sonra meydana çıkmaya başladı. Halsizlik yürüyeme, idrar tutamama gibi belirtiler oldu. En çok da yüzümdeki yaralardan dolayı hastanelere gittim. İstanbul Tıp Fakültesi'nde enfeksiyon biriminde 2 ay yattım.