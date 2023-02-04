Sinek ısırdı, yüzü tanınmayacak hale geldi! Vücudundaki yaralar iyileşti ama…

Zonguldak'ta yaşayan 48 yaşındaki Murat Terzi, çalışmaya gittiği Antalya'da Afrika sineğinin ısırması sonucu yüzü tanınmayacak hale geldi. Layşmanyaz hastalığına yakalandığı belirlenen Murat Terzi'nin yüzündeki yaralar 6 aylık tedavinin ardından geçti, cildinde izler kaldı. Hastalık nedeniyle çalışamadığını ifade eden Terzi, "Sağlık iyi ama çalışma hayatım bitti. Çünkü gücüm yok. Bağışıklık sistemimle ilgili kontrollere gidiyorum, istenen seviyelere gelmiş ama gücüm yok. Vücudum güç üretemiyor" diye konuştu.