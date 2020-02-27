Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

Sinop'un bir antik kent olduğunu anlatan Tosun, M.Ö. 112-63 yılları arasında yaşamış Pontus Kralı Mitridat'ın sarayının ve heykelinin bu bölgede olabileceğini kaydetti. Tosun, kazı alanında erken Roma, geç Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kazı çalışması ilerledikçe bu alanın otel, ambar, hamam, eğlence yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Hatta Mitridat'ın sarayının burada olduğunu düşünüyoruz. Bütün dünyanın peşinde olduğu, İngiliz kitaplarında 'sarayın önünde' diye tabir edilen Mitridat heykelinin de burada olduğu söyleniyor.