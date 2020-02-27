Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

Sinop'un bir liman kenti olduğunu ve insanlığın en eski yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirten Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, hem kent tarihi hem de dünya tarihinin aydınlatılması bakımından Balatlar Yapı Topluluğu kazısının önemine vurgu yaptı. Tosun, "Müzemizin zenginleşmesinde buradaki kazı çalışmaları çok etkili oldu. Müzede şu an 2 bin eser sergiliyoruz, depomuzdaki eser sayısı ise 11 bin ve bu eserlerin hepsi de bu kazı alanından çıktı.