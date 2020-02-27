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  • Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

'ta ’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

'ta 9 yıldır devam eden Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmalarında 'nın çarmıha gerildiği haçı içinde muhafaza ettiği tahmin edilen taş sandık bulundu. dünyası tarafından kutsal kabul edilen eser, Sinop Müzesi'nde muhafaza altında tutuluyor. Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eserin ortaya çıkarıldığını açıklandı. Kazı alanı Balatların, boyut itibarıyla bir hamamlar bölgesi olduğu değerlendiriliyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.02.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 18:44
Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 9 yıl önce başlatılan kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu vurgulanan Yapı Topluluğu'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ortaya çıkarıldı.

Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

Kazı çalışmaları kapsamda 5 ve 6'ıncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti'nin mozaiklerine benzer mozaikler, 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.

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Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

Kazı çalışmalarında 'nın çarmıha gerildiği haçı içinde muhafaza ettiği tahmin edilen taş sandık da bulundu. dünyası tarafından kutsal kabul edilen eser Müzesi'nde muhafaza altında tutuluyor.

Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

'un bir liman kenti olduğunu ve insanlığın en eski yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirten Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, hem kent tarihi hem de dünya tarihinin aydınlatılması bakımından Yapı Topluluğu kazısının önemine vurgu yaptı. Tosun, "Müzemizin zenginleşmesinde buradaki kazı çalışmaları çok etkili oldu. Müzede şu an 2 bin eser sergiliyoruz, depomuzdaki eser sayısı ise 11 bin ve bu eserlerin hepsi de bu kazı alanından çıktı.

Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

Çok önemli bulgular da ortaya çıktı, bu kazı çalışmasını Yunanistan ve İtalya'da takip ediyor. Burada yer alan kilise ayrıca bir Aziz Fokas Kilisesi'dir. Aziz Fokas'ın bizim inancımızdaki karşılığı Hıdrellez zaviyesidir. İnanca göre, denizde darda kalan insanlara Aziz Fokas yardım eder. Onun için deniz yoluyla kente gelen insanlar, bu alanı çok geziyorlar" dedi.

Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

'un bir antik kent olduğunu anlatan Tosun, M.Ö. 112-63 yılları arasında yaşamış Pontus Kralı Mitridat'ın sarayının ve heykelinin bu bölgede olabileceğini kaydetti. Tosun, kazı alanında erken Roma, geç Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kazı çalışması ilerledikçe bu alanın otel, ambar, hamam, eğlence yeri olarak kullanıldığını görüyoruz. Hatta Mitridat'ın sarayının burada olduğunu düşünüyoruz. Bütün dünyanın peşinde olduğu, İngiliz kitaplarında 'sarayın önünde' diye tabir edilen Mitridat heykelinin de burada olduğu söyleniyor.

Sinop'ta Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu

6. Mitridat, Roma'yı 42 defa yenen bir adam, tarihte çok önemli bir üne sahip. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak kazılarda belki o heykele de ulaşacağız. Mitridat'ın sarayını ve heykelini bulduğumuz gün, 'a bir milyon turist gelecek. 'nın, çarmıha gerildiği gerçek haçını içinde muhafaza etmiş olabilecek bir taş sandık bulundu. dünyası tarafından kutsal kabul edilen bir eser bu. Hatta Fener Rum Patriği Bartholomeos, heyetiyle buraya geldi ve inceleme yaptı. Sinop'ta; Ortodoks dünyasının, Rusya coğrafyasının, Yunanistan ve İtalya'nın takip ettiği bir kazı çalışması var."

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