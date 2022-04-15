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Sinop’ta selde kaybolmuştu: Faruk Adak'ın ailesi WhatsApp'tan haber bekliyor!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 12:22
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
12:23
Sinop’ta selde kaybolmuştu: Faruk Adak'ın ailesi WhatsApp'tan haber bekliyor!
Sinop'un, Ayancık ilçesinde geçen yıl meydana gelen selde kaybolan ve bir daha haber alınamayan Diyarbakırlı Faruk Adak'ın (26) adına kayıtlı telefonundan birkaç ay sonra bulunduğu WhatsApp gruplarından çıkış yapıldı. Ağabeyinin gruplardan çıktığı tarihi gösteren kız kardeşi Firdevs Adak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşüp durumu anlattıklarını, onun da emniyetin siber biriminden destek alınacağını söylediğini belirterek, WhatsApp'ın merkezi Amerika'dan sonuç beklendiğini kaydetti.