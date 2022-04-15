Sinop’ta selde kaybolmuştu: Faruk Adak’ın ailesi WhatsApp’tan haber bekliyor!

Benim ağabeyim ya birisinin yanındadır, beraber telefonu açmışlar ve hesabı silmiş ya da ağabeyimin telefonu birisinin elindedir. Çünkü format atıldığı zaman da uygulamalar komple kalkar ve ağabeyimin numarası olmadığı için WhatsApp hesabına giriş yapılmaz. Uygulama tekrar indirilir, tekrar giriş yapılır. Ya ağabeyim birisinin yanındadır ya da telefonu birisinin elindedir" diye konuştu.



