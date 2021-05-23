Koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci ülkemizde hızla devam ederken öte yandan milyonların aklında tek bir soru yer alıyor; "Sinovac mı, biontech mi?" Aşı randevusu aldığımız ekranda karşımıza çıkan bu iki seçenek nedeniyle milyonlarca kişi hangi aşının daha yüksek derecede korumaya sahip olduğuna ilişkin detayları merak ediyor. Uzmanlar bu iki aşı arasında büyük bir fark olmadığını ikisinin de koronavirüs kaynaklı ölüm ve ağır hastalığı engellediğini ifade ederken konuyla ilgili olarak detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Peki, Sinovac mı, biontech mi, hangi aşı daha güvenilir? İşte uzmanların sinovac ve biontech aşılarına ilişkin değerlendirmeleri…