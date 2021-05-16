Siparişleri aylar öncesinden alıp yılda 4 kilo üretiyorlar! "Gerçek bal dediğimiz budur"

Ataları arıcılıkla uğraştıkları için soy isimlerinin Arıcı olarak konulduğunu söyleyen Ahmet Arıcı, "Zamanında büyük dedem arıcılık yaptığı için bize arıcı soy ismi verilmiş. Bizim atalarımız asırlardır Akseki'nin Çimi köyünün Çimi Yaylası'nda arıcılık yapmışlardır. Bende 50 yılı aşkındır arıcılık yapıyorum. Kendim hobi olarak yapmama rağmen 200 civarında kovanım var. Bu kovanlardan 80 tanesi dedemden kalan kara kovanlardır. Abim Mevlüt Arıcı'nın ise 100 civarında kovanı var. Onun da ayrıca 50 civarında dedelerimizden kalan kara kovanı mevcuttur" dedi.



