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Giriş Tarihi: 03.05.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 13:36

Şirket sahipleri izin belgesi nasıl alınır? İş yeri sahipleri için nasıl ve nereden alınır?

Tam kapanma sürecinde bilindiği üzere sokağa çıkma yasağında vatandaşların alması zorunlu kılınmıştı. Bu kapsamda binlerce iş yeri sahibi "Şirket sahipleri izin belgesi nasıl alınır?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. 'nca yayımlanan genelgeye göre bu belgenin temini e-devlet ekranı aracılığı ile yapılıyor. Öte yandan yapılan son açıklamada belge formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin sürenin 7 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Peki, İş yeri sahipleri için çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylar…

Şirket sahipleri izin belgesi nasıl alınır? İş yeri sahipleri için çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

İş yeri sahipleri için temininin nasıl yapıldığı konusu bugün de binlerce kişinin araştırma konusu haline geliyor. tarafından yapılan açıklamada e-devlet aracılığı ile alınan bu belge, 17 günlük sokağa çıkma yasağından muaf olarak çalışan vatandaşların kısıtlama süresince yanlarında bulundurması zorunlu kılınmıştı. Bu kapsamda özellikle şirket sahipleri "İş yeri sahipleri için çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte çalışma izin belgesine dair detaylar…

Şirket sahipleri izin belgesi nasıl alınır? İş yeri sahipleri için çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEDİR?

, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çalışma izin belgeleri üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve başvuru ekranı e-Devlet'te açıldı. Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-Devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme zaman zaman erişimde güçlük yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve acele etmelerine gerek yoktur.

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Şirket sahipleri izin belgesi nasıl alınır? İş yeri sahipleri için çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacaktır. Ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesi kullanılabilir. Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerinin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirlerimizi aldık" denildi.

Şirket sahipleri izin belgesi nasıl alınır? İş yeri sahipleri için çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

E-DEVLET ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALMA EKRANI

sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra E-Başvuru ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e-Devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve bunu çıktı olarak alabilirsiniz. Çalışma belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

E-DEVLET ÇALIŞMA BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Şirket sahipleri izin belgesi nasıl alınır? İş yeri sahipleri için çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.
e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

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