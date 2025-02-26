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Haberler Yaşam ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 14:05

ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, sahur ve iftar saatlerini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, illere özel imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlayarak vatandaşların oruç vakitlerini kolayca takip etmelerini sağlıyor. Bu dönemde, "Sahur vakti saat kaçta?" ve "İftar saati ne zaman?" gibi sorular sıkça mercek altına alınıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerine göre değişiklik gösteren iftar ve sahur saatleri, en güncel haliyle resmi kaynaklardan ve sabah.com.tr gibi güvenilir haber sitelerinden öğrenilebilir. Peki, Şırnak için iftar ve sahur saatleri nasıl? İşte, 2025 Şırnak imsakiye bilgileriyle oruç vakitleri ve detaylar...

ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek ay, ibadetlerin artırıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir dönemdir. Müslümanlar, oruç ibadetlerini yerine getirirken teravih namazı kılar, sadaka ve zekât vererek ihtiyaç sahiplerine destek olurlar. Ramazan ayının heyecanı sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı imsakiye takvimini yayımladı. Böylece sahur ve iftar saatleri de belli oldu. Peki, Şırnak'ta sahur vakti kaçta? İşte Şırnak için imsak ve iftar saatleri!

ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ŞIRNAK İMSAKİYE 2025: ŞIRNAK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin 81 iline ait 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Şırnak ve diğer iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve iftar ile sahur vakitleri şöyle belirlendi:

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ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ŞIRNAK İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:15
İftar Vakti: 18:10

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:14
İftar Vakti: 18:11

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:12
İftar Vakti: 18:12

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:11
İftar Vakti: 18:13

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:09
İftar Vakti: 18:14

ŞIRNAK İFTAR VAKTİ

ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ŞIRNAK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:25

2 Mart Pazar: 19:26

3 Mart Pazartesi: 19:27

4 Mart Salı: 19:28

5 Mart Çarşamba: 19:30

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

İFTAR AÇARKEN HANGİ DUA OKUNUR?
İftar açarken genellikle Hz. Peygamber'in (sav) duası okunur: "Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü." Bu dua, orucun Allah rızası için tutulduğunu ifade eder ve anlamı "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, Sana iman ettim, Sana güvendim ve Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum" şeklindedir.

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