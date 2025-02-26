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ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
14:05
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, sahur ve iftar saatlerini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, illere özel imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlayarak vatandaşların oruç vakitlerini kolayca takip etmelerini sağlıyor. Bu dönemde, "Sahur vakti saat kaçta?" ve "İftar saati ne zaman?" gibi sorular sıkça mercek altına alınıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerine göre değişiklik gösteren iftar ve sahur saatleri, en güncel haliyle resmi kaynaklardan ve sabah.com.tr gibi güvenilir haber sitelerinden öğrenilebilir. Peki, Şırnak için iftar ve sahur saatleri nasıl? İşte, 2025 Şırnak imsakiye bilgileriyle oruç vakitleri ve detaylar...