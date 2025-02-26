ŞIRNAK İFTAR VAKTİ 2025: Şırnak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek ay, ibadetlerin artırıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir dönemdir. Müslümanlar, oruç ibadetlerini yerine getirirken teravih namazı kılar, sadaka ve zekât vererek ihtiyaç sahiplerine destek olurlar. Ramazan ayının heyecanı sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı imsakiye takvimini yayımladı. Böylece sahur ve iftar saatleri de belli oldu. Peki, Şırnak'ta sahur vakti kaçta? İşte Şırnak için imsak ve iftar saatleri!