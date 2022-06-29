Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şırnak'ı tarih boyunca ele geçiren devletler arasında, Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlı Devleti bulunur. Bu durum, Şırnak'ın tarihi anlamda önemli bir şehir olduğunun göstergesidir. Deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Şırnak'ın, denize kıyısı da yoktur. Buna karşın, tarihi yerleri ve doğası ile dikkat çeken bir ildir. Bu şehirde ziyaret edilecek yerlerin başında, Mem-u Zin Türbesi, Cizre Kalesi, İsmail Ebul-iz El Cezeri Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Kırmızı Medrese, Kasrik Ören Yeri, Finik Surlar, Hz. Nuh Türbesi ve Cudi Dağı bulunur. Doğal yapısını anlamanın en iyi yolu, Şırnak mesire alanları görmektir. İlkbahar ve yaz aylarında, Şırnak piknik yerleri yeşillikle kaplanır. İşte Şırnak piknik alanları ile ilgili ayrıntılar…