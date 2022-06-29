Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Şırnak, Hz. Nuh'un gemisinin olduğu şehirdir. Yerleşim merkezi olarak M.Ö 7000'li yıllara kadar uzanan geçmişi ile dünya tarihinin en köklü illerinden biridir. Karasal iklimin yaşandığı Şırnak'ta kış ayları oldukça sert geçer ve yaz aylarında sıcaklık 48°C'ye kadar ulaşır. Bundan dolayı, şehri ziyaret etmek için en uygun zaman dilimi ilkbahar aylarıdır. Şırnak mesire alanları, aşırı sıcaklardan yakınan insanların tercih ettiği bölgelerdir. Şırnak piknik yerleri, yöre insanın en çok zaman geçirdiği yerlerdir. Şırnak piknik alanları hakkında merak edilenler yazımızda…