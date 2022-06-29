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Haberler Yaşam Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak'ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:54

Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak'ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Şırnak, Hz. Nuh'un gemisinin olduğu şehirdir. Yerleşim merkezi olarak M.Ö 7000'li yıllara kadar uzanan geçmişi ile dünya tarihinin en köklü illerinden biridir. Karasal iklimin yaşandığı Şırnak'ta kış ayları oldukça sert geçer ve yaz aylarında sıcaklık 48°C'ye kadar ulaşır. Bundan dolayı, şehri ziyaret etmek için en uygun zaman dilimi ilkbahar aylarıdır. Şırnak mesire alanları, aşırı sıcaklardan yakınan insanların tercih ettiği bölgelerdir. Şırnak piknik yerleri, yöre insanın en çok zaman geçirdiği yerlerdir. Şırnak piknik alanları hakkında merak edilenler yazımızda…

Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şırnak'ı tarih boyunca ele geçiren devletler arasında, Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlı Devleti bulunur. Bu durum, Şırnak'ın tarihi anlamda önemli bir şehir olduğunun göstergesidir. Deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Şırnak'ın, denize kıyısı da yoktur. Buna karşın, tarihi yerleri ve doğası ile dikkat çeken bir ildir. Bu şehirde ziyaret edilecek yerlerin başında, Mem-u Zin Türbesi, Cizre Kalesi, İsmail Ebul-iz El Cezeri Müzesi, Meryem Ana Kilisesi, Kırmızı Medrese, Kasrik Ören Yeri, Finik Surlar, Hz. Nuh Türbesi ve Cudi Dağı bulunur. Doğal yapısını anlamanın en iyi yolu, Şırnak mesire alanları görmektir. İlkbahar ve yaz aylarında, Şırnak piknik yerleri yeşillikle kaplanır. İşte Şırnak piknik alanları ile ilgili ayrıntılar…

Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şırnak'ın Mesire ve Piknik Yerleri Nerelerdir?

Önemli bir coğrafyada yer alan Şırnak, doğası ve sahip olduğu mesire alanları ile ziyaretçileri memnun edecek özelliklere sahiptir. Şırnak'ta bulunan mesire alanları şunlardır:

1.Şırnak Mesire Alanı

Futbol sahası, çocuk parkı, çardakları, yürüyüş yolları, bankları, amfisi ve yeşil alanları ile her ihtiyaca yönelik ideal bir piknik yeridir.

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Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Germke Piknik Alanı

Doğal alanları sevenlere yönelik bir lokasyon olan Germke, alabildiğine yeşil ile kaplı bir araziden oluşan mesire yeridir.

Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Çınar Piknik Evi

Artıları arasında, dinlenme tesisi ve benzinliğe yakın olması bulunan bu mesire alanı birçok ziyaretçi çeker.

4.Çamlıca Piknik Yeri

Restoranı, süs havuzu ve ağaçlıkları ile gözden uzak sakin bir piknik yeridir.

Şırnak Piknik Alanları 2023 - Şırnak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Şırnak Belediyesi Uğur Kaymaz Çocuk Parkı

En büyük avantajının şehre yakın olması olan bu park, yeşil alanları, yürüyüş yolları ve manzarası ile Şırnak'ın en bilinen mesire alanlarındandır.

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