Şırnak ve Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis kar tatili için Valilik açıklaması!

BİTLİS'DE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği, sabah saatlerinde de buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat'ta il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği, 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak tedbir alınacaktır."