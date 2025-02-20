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Şırnak ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis kar tatili için Valilik açıklaması!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
21:41
Şırnak ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Şırnak ve Bitlis kar tatili için Valilik açıklaması!
Yoğun kar yağışı, ülke genelinde etkisini göstererek birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle öğrenciler, hangi illerde eğitime ara verildiğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu iller arasında Bitlis ve Şırnak da bulunuyor. Valilikler tarafından yapılan duyurularla tatil kararları açıklanıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Bitlis ve Bitlis ve Şırnak'ta okullar tatil mi?