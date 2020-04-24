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Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?
Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar huzur ve mutluluk duyuyor. Öte yandan konu ile ilgili pek çok konu detayları ile birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait olan Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2020 Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti!
Giriş Tarihi: 24.04.2020
16:21
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
16:21
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