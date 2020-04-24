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ve imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar huzur ve mutluluk duyuyor. Öte yandan konu ile ilgili pek çok konu detayları ile birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait olan Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2020 Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 16:21
Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte il il imsakiye saatleri de merak edilmeye başlandı. Bugün ilk iftar yapılacak olmanın huzuru yaşanıyor. Dün gece Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye saatlerini araştırmaya başladılar. ve imsakiye saatleri de merak ediliyor. Siirt ve Şırnak'ta iftara ne kadar, kaç saat kaldı? 2020 Şırnak ve Siirt sahur ve iftar saati kaç?

İşte yanıtı!

Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

'ta Ramazan ayının ilk orucu saat 19:00'da okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Şırnak'ta yatsı namazı saati ise 20:23.

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Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

'te Ramazan ayının ilk orucu 19:03'te okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Siirt'te yatsı namazı saati ise 20:27.

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Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?
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