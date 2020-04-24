Şırnak ve Siirt imsakiye ile iftar vakti! 2020 Siirt ve Şırnak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte il il imsakiye saatleri de merak edilmeye başlandı. Bugün ilk iftar yapılacak olmanın huzuru yaşanıyor. Dün gece Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye saatlerini araştırmaya başladılar. Şırnak ve Siirt imsakiye saatleri de merak ediliyor. Siirt ve Şırnak'ta iftara ne kadar, kaç saat kaldı? 2020 Şırnak ve Siirt sahur ve iftar saati kaç?

İşte yanıtı!