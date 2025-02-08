Haberler
Yaşam
Şırnak'ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı' dan acı haber geldi! Nehir kenarında...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
12:33
Şırnak'ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı' dan acı haber geldi! Nehir kenarında...
Hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son Dicle Nehri kenarında göründüğü öğrenilen Naycı için bu sefer AFAD ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Kişisel eşyalarına ulaşılan talihsiz Selen'in çok geçmeden de cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.