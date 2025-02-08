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Haberler Yaşam Şırnak'ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı' dan acı haber geldi! Nehir kenarında...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:33

Şırnak'ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı' dan acı haber geldi! Nehir kenarında...

Hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son Dicle Nehri kenarında göründüğü öğrenilen Naycı için bu sefer AFAD ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Kişisel eşyalarına ulaşılan talihsiz Selen'in çok geçmeden de cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Nehir kenarında...

Hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görülmesi üzerine, nehir çevresinde arama yapıldı.

Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Nehir kenarında...

Aramalarda Naycı'nın kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri bu kez nehirde arama çalışması başlattı.

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Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Nehir kenarında...

Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi.

Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Nehir kenarında...

Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Nehir kenarında...

Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga götürüldü.

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