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Haberler Yaşam Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:39

Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!

Yoğun kar yağışı, ülke genelinde etkisini göstererek birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle öğrenciler, hangi illerde eğitime ara verildiğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu iller arasında Şırnak da bulunuyor. Valilikler tarafından yapılan duyurularla tatil kararları açıklanıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Şırnak'ta okullar tatil mi?

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!

Ülke genelinde devam eden olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler tarafından yakından izleniyor. Özellikle Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, "Şırnak'ta yarın okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yoğun kar yağışının sürdüğü bu günlerde, eğitimde aksama olup olmayacağını öğrenmek isteyenler, Valilikten gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, 21 Şubat Şırnak'ta eğitime ara verildi mi?

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!

ŞIRNAK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ!
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

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