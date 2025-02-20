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Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
19:39
Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat kar tatili için Şırnak Valiliği açıklama yaptı!
Yoğun kar yağışı, ülke genelinde etkisini göstererek birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle öğrenciler, hangi illerde eğitime ara verildiğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu iller arasında Şırnak da bulunuyor. Valilikler tarafından yapılan duyurularla tatil kararları açıklanıyor. Peki, 21 Şubat Cuma günü Şırnak'ta okullar tatil mi?