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'Sırtımda odun taşır, soba yakarım' dedi: Yaşlı adamı soyup soğana çevirdi!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
15:43
'Sırtımda odun taşır, soba yakarım' dedi: Yaşlı adamı soyup soğana çevirdi!
Duyanları hayrete düşüren olay Kıbrıs'ta yaşandı. 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği gerekçesiyle eşiyle birlikte Adana'ya dönmek istedi. Eşi gelmediği için kavga eden Nergis, sosyal medyadan bir kadınla tanıştı. 'Sırtımda odun taşır, soba yakarım' yalanına inanan Bilal Nergis, evlenme vaadiyle tam 520 bin TL dolandırıldı. İşte haberin ayrıntıları...