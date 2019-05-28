Avın kokusunu alan 7 aç aslan da filin başına gelince sırtlanın hevesi kursağında kaldı ve sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği şaşırttı. Kare kare bu çok özel fotoğraflarla inanılmaz anlar yaşandı. Turist grubu, çok sık rastlanmayan bir ana tanıklık etti. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı...