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Avın kokusunu alan 7 aç aslan da filin başına gelince sırtlanın hevesi kursağında kaldı ve şaşırttı. Kare kare bu çok özel fotoğraflarla inanılmaz anlar yaşandı. Turist grubu, çok sık rastlanmayan bir ana tanıklık etti. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 28.05.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 02:23
Sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği

Çürümek üzere olan fili yemek için saldıran aç sırtlan, avın kokusunu alan 7 aç aslan da filin başına gelince inanılmaz kaçış taktiğiyle şaşırttı.

Sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği

Çürümek üzere olan fili yemek için saldıran aç sırtlanı beklemediği bir sürpriz karşıladı.

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Sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği

Avın kokusunu alan 7 aç aslan da filin başına gelince sırtlanın hevesi kursağında kaldı.

Sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği

Kaçamayacağını anlayan sırtlan, aslanların kokusunu almaması için ölü filin karnına gizlendi.

Sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği

Filin içinde uygun anı bekleyen sırtlan aniden fırlayıp kaçtı.

Sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği

Aslan peşine düştü ama yakalamayadı.

Sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği
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