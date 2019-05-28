Avın kokusunu alan 7 aç aslan da filin başına gelince sırtlanın hevesi kursağında kaldı ve sırtlanın inanılmaz kaçış taktiği şaşırttı. Kare kare bu çok özel fotoğraflarla inanılmaz anlar yaşandı. Turist grubu, çok sık rastlanmayan bir ana tanıklık etti. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı... Çürümek üzere olan fili yemek için saldıran aç sırtlan, avın kokusunu alan 7 aç aslan da filin başına gelince inanılmaz kaçış taktiğiyle şaşırttı. Çürümek üzere olan fili yemek için saldıran aç sırtlanı beklemediği bir sürpriz karşıladı. Avın kokusunu alan 7 aç aslan da filin başına gelince sırtlanın hevesi kursağında kaldı. Kaçamayacağını anlayan sırtlan, aslanların kokusunu almaması için ölü filin karnına gizlendi. Filin içinde uygun anı bekleyen sırtlan aniden fırlayıp kaçtı. Aslan peşine düştü ama yakalamayadı.