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Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!

Hayvanlar dünyasında inanılmaz anlar! İşte hayranlık duyacağınız bir kurtuluşun hikayesi. Onlarca sırtlan bir aslanın etrafını sarmış ve onu öldürmek için sadece sabırla pes etmesini bekliyorlardı. Ölümün nefesini adeta ensesinde hisseden aslan hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. 'dan gelen bu kareler izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Vahşi doğanın en güçlü ve acımasız canlısı olarak bilinen aslan onlarca sırtlanın saldırısına uğradı. Ölmesi adeta bir an meselesine dönüşen aslan mucize denilebilecek bir şekilde sırtlanlardan kurtuldu o anlar ise kare kare görüntülendi.

Giriş Tarihi: 28.08.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:11
Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!

Daha önce karşılaşma şansınızın pek olmadığı bu görüntüler görenleri hayretler içinde bıraktı.

Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!

Börüntüler bir belgeselden.

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Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!

'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı..

Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

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Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!

Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.

Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!

Aslan sırtlan grubunun ortasından çıkmaya çalışırken korkusu gözlerinden bile okunabiliyor.

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