Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!
Sırtlanlar tarafından öldürülmek üzere olan aslan bakın nasıl kurtuldu!
Hayvanlar dünyasında inanılmaz anlar! İşte hayranlık duyacağınız bir kurtuluşun hikayesi. Onlarca sırtlan bir aslanın etrafını sarmış ve onu öldürmek için sadece sabırla pes etmesini bekliyorlardı. Ölümün nefesini adeta ensesinde hisseden aslan hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Afrika'dan gelen bu kareler izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Vahşi doğanın en güçlü ve acımasız canlısı olarak bilinen aslan onlarca sırtlanın saldırısına uğradı. Ölmesi adeta bir an meselesine dönüşen aslan mucize denilebilecek bir şekilde sırtlanlardan kurtuldu o anlar ise kare kare görüntülendi.
Giriş Tarihi: 28.08.2019
07:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2019
07:11